POL-LIP: Lemgo. B66 - Verkehrsunfallflucht mit Todesfolge - Zeugensuche.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (28.03.2024) zwischen 22:00 Uhr und 22:15 Uhr ereignete sich in der Hamelner Straße (B66) ein Verkehrsunfall mit Flucht, bei dem ein Radfahrer tödlich verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen schob der 62-jährige Mann aus Lemgo sein Fahrrad auf dem Fahrradstreifen der Hamelner Straße stadtauswärts, als er etwa in Höhe der Kluskampstraße von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst wurde. Durch den Aufprall erlitt der Mann schwerste Verletzungen und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug wurde eingeleitet. Anwohner hatten gegen 22:00 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. Die Hamelner Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 04:45 Uhr voll gesperrt werden. Bei der Unfallaufnahme unterstützte das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Münster. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell