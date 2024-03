Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Gartenschuppen aufgebrochen

Lippe (ots)

Ein Verantwortlicher der Kirchengemeinde Sylbach stellte am Gründonnerstag gegen 11:00 Uhr den Einbruch in einen Gartenschuppen neben dem Gemeindehaus im Lambrachtweg fest. Unbekannte Täter hatten sich durch Aufbrechen des Türschlosses Zugang verschafft und ein Gartenwerkzeug im mittleren dreistelligen Euro-Bereich entwendet. Am Sonntag, 24.03. um 11:30 Uhr sei der Gartenschuppen ordnungsgemäß verschlossen worden. Danach muss sich die Tat ereignet haben. Augenzeugen werden gebeten, sich unter 05231/6090 bei der Kriminalpolizei in Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell