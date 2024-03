POL-PDNR: Schulwegkontrolle

Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 12.03.2024, gegen 14.25 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen, Ludwig-Jahn-Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Fahrer eines Pkw beim Fahren aus einer Grundstücksausfahrt rückwärts gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Kurze ...

