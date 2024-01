Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Heppenheim/Bergstrasse (ots)

Am Samstag, dem 13.01.2024 wollte ein 50-jähriger Busfahrer mit einem Bus des Schienenersatzverkehrs in der Mozartstraße in Heppenheim unter einer Bahnunterführung durchfahren, die für die Höhe des Busses nicht ausreichend war. Dabei wurde der Bus erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden an dem Bus wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. An der Brücke entstand dabei kein Schaden, da ein massiver Stahlträger vor der Brücke die eigentliche Betonkonstruktion schützte. Verletzt wurde niemand.

