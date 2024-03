Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am späten Montagabend (11.03.2024), gegen 23:00 Uhr, stahlen zwei Jugendliche einen Roller in der Eisenbahnstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 650 Euro. Die Jugendlichen wurden von einer Videokamera aufgezeichnet. Beide waren männlich, einer trug eine dunkle und einer eine helle Kapuzenjacke. Zu einem versuchten Rollerdiebstahl kam es in der Zeit vom 11.03.2024, 20 Uhr bis zum 12.03.2024, 5 Uhr, in der Straße Im kurzen Winkel. Durch den Diebstahlsversuch wurde der Roller beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Haben Sie verdächtige Personen in der Eisenbahnstraße oder Im kurzen Winkel beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell