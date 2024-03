POL-PPRP: betrunkener Fahrradfahrer in Unfall verwickelt

Ludwigshafen (ots) - Am 08.03.2024, gegen 11 Uhr, wurde eine 76-Jährige beim Surfen im Internet auf eine Seite weitergeleitet, die sie nicht wegklicken konnte. Zudem erschien ein Hinweisfeld mit einer Telefonnummer. Die 76-Jährige rief diese an. Am anderen Ende der Leitung antworte eine angeblicher Microsoft-Mitarbeiter und gab ihr gegenüber an, dass ihr Computer gehackt wurde. Die Seniorin sollte Xbox-Gutscheinkarten ...

mehr