POL-PPRP: Unfallflucht in der Carl-Bosch-Straße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (12.03.2024), gegen 8:50 Uhr, fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Auto in der Saarlandstraße auf einen Transporter mit Anhänger auf, als dieser an der Einmündung zur Herderstraße bremsen musste. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der weiße Transporter fuhr nach dem Unfall weiter, ohne seine Daten zu ...

mehr