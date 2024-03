POL-PPRP: Fahrerflucht in der Lambsheimer Straße

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - Aus einem unverschlossenen Citroën entwendeten unbekannte Personen zwei Smartphones, eine Fahrradtasche und Bargeld in Höhe von 5 Euro. Das Auto war im Zeitraum, 10.03.2024, 21:30 Uhr, bis 11.03.2024, 06:45 Uhr, in der Kaiserstraße geparkt. Die Polizeiwache Oggersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Kaiserstraße Beobachtungen gemacht haben und ...

mehr