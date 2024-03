Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Präventionsarbeit in Kleingartenanlage

Ein Dokument

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Regelmäßig zu Frühjahrsbeginn kehren viele Kleingartenbesitzer auf ihre Grundstücke zurück. Hierbei erwarten sie teils unschöne Überraschungen, denn leider kommt es immer wieder zu Einbrüchen in Kleingartenanlagen. In den meisten Fällen brechen die Diebe in Gartenhäuser ein oder stehlen Werkzeuge und Elektrogeräte. Die Bezirksbeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Polizeiwache Oggersheim haben auch in diesem Jahr wieder eine Aktion geplant, um Ludwigshafener Kleingartenbesitzer bestmöglich vor Dieben zu schützen. Im März dieses Jahres haben die Polizeikräfte daher begonnen, in den Kleingartenanlagen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 sowie der Polizeiwache Oggersheim das persönliche Gespräch mit den Besitzern zu suchen. Am Montag (11.03.2024) fand die Aktion in der Gartenanlage "Kleintierzuchtverein" in der Speyerer Straße statt. Mithilfe eines informativen Flyers soll für das Thema Einbrüche sensibilisiert werden. Ziel der Aktion ist es, durch einfach umzusetzende Verhaltenshinweisen Dieben das Leben schwer zu machen.

Einige der Tipps haben wir untenstehend aufgeführt:

- Wählen Sie eine schwer überwindbare Umzäunung

- Eine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder kann Diebe abschrecken

- Herumliegende Werkzeuge und Gartengeräte können als Aufbruchswerkzeug dienen, halten Sie diese stets unter Verschluss

- Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände in Ihrem Kleingarten auf

- Verriegeln Sie immer Ihre Türen und Fenster

- Verwenden Sie Zylinderschlösser, Diskusschlösser mit einer sog." Panzerüberfalle" und Sicherheitsriegel

- Verstecken Sie Ihre Schlüssel niemals auf dem Grundstück

- Auch in Kleingartenanlagen ist es wichtig aufeinander zu achten!

Schließen Sie sich mit weiteren Pächterinnen und Pächtern zusammen und vereinbaren Sie, dass regelmäßig jemand in der Kleingartenanlage nach dem Rechten schaut

- Wenn Sie verdächtige Personen in der Anlage sehen, melden Sie diese sofort über den Notruf 110 bei der Polizei

- Weitere Tipps zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter https://s.rlp.de/il0Hq

Wenn Sie noch Fragen haben oder in einem persönlichen Gespräch erfahren möchten, wie Sie sich und Ihren Kleingarten am besten schützen können, melden Sie sich bitte bei uns. Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen! Die Ansprechpersonen für Ihren Stadtteil erreichen Sie unter:

- West, Nord, Hemshof: 0621 963-2223

- Friesenheim: 0621 963-2218 o. -2221

- Oppau: 0621 963-2220

- Edigheim, Pfingstweide: 0621 963-2234 oder 0621 963-2220

- Oggersheim, Ruchheim: 0621 963-2416 oder 0621 963-2414

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell