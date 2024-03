Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf einem Spielplatz - Zeugenhinweise erbeten

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (12.03.2024, gegen 4:30 Uhr) brannte auf einem Spielplatz in der Straße An der Mittagsweide ein Motorroller. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die alarmierte Polizeikräfte konnten ermitteln, dass der Roller zuvor vor einem Haus in der Straße An der Mittagsweide geparkt war, als Unbekannte ihn gestohlen hatten. Ob der Diebstahl des Fahrzeugs mit dem Brand zusammenhängt ist aktuell unklar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern weiter an. Haben Sie den Diebstahl bzw. die Tat auf dem Spielplatz gesehen oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

