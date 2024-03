Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 16-Jährige sexuell belästigt - Zeuginnen zeigen Zivilcourage und eilen zur Hilfe

Heidelberg (ots)

Eine 16-Jährige und ihre Freundin befanden sich gemeinsam am gestrigen Abend gegen 18 Uhr am Bismarckplatz in Heidelberg. Während die beiden Mädchen dort auf ihre S-Bahn warteten, fielen ihnen bereits zwei junge Männer auf, die nur wenige Meter entfernt von ihnen standen und von denen einer immer wieder Blickkontakt zu der 16-Jährigen suchte. Nachdem die Mädchen die S-Bahn der Linie 26 bestiegen hatten, stiegen auch die beiden Männer in diese Bahn ein und setzten sich ungefragt zu den Freundinnen. Ein 25-Jähriger setzte sich direkt neben die 16-Jährige und versuchte mit ihr ein Gespräch anzufangen und ihren Namen sowie ihre Telefonnummer in Erfahrung zu bringen. Da er der 16-Jährigen sehr nahe kam und den Freundinnen die Situation sehr unangenehm war, entschlossen sie sich an der Rudolf-Diesel-Straße die Bahn zu verlassen. Hierbei wurde die 16-Jährige gegen ihren Willen unsittlich durch den 25-Jährigen berührt. Die beiden Männer folgten den Freundinnen vorerst, verließen die Haltestelle jedoch zügig, als sie bemerkten, dass zwei Zeuginnen den Mädchen zu Hilfe kamen und die Polizei informierten. Der 25-Jährige und sein Begleiter konnten kurze Zeit später durch die herbeigerufene Polizei vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

