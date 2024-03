Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 03:20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Fahrzeug mit zwei Personen auf, welches sich beim Erblicken des Streifenwagens zügig durch mehrere Abbiegevorgänge von diesen entfernte. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug über den Römerweg in den Alemannenweg und anschließend in den Lorscher Weg, wo es auf einem Parkplatz zum Stehen kam. Anschließend beobachteten die Polizisten, wie die Fahrerin sich sofort auf die Rückbank setzte und der Beifahrer auf den Fahrersitz wechselte. Auf den Wechsel angesprochen, gab die 18-Jährige an, dass sie keine Fahrerlaubnis besitzt. Bei der weiteren Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass die 18-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein freiwilliger Test zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain. Reste des Betäubungsmittels konnten in den Habseligkeiten der 18-Jährigen auch noch aufgefunden werden. Der Audi blieb beim 23-jährigen Beifahrer, dessen freiwilliger Drogentest ohne Auffälligkeiten verlief. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

