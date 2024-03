Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfahrtsverstoß führt zum Unfall

Mannheim (ots)

Eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Montag gegen 13.19 Uhr die Dudenstraße, als ihr von einer 57-jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt genommen wurde. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei sich die 44-Jährige leicht verletzte und in Krankenhaus gebracht wurde. Der VW musste abgeschleppt werden und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8500 Euro.

