Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Unfall zwischen dem Rastplatz Mönchberg und der AS Kronau - PM Nr. 2

Sankt Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots)

Am Montag fuhr ein Sattelzug auf der mittleren Spur der BAB 5 in Richtung Karlsruhe. Um kurz nach 17:30 Uhr platzte plötzlich der vordere linke Reifen des Fahrzeugs. Der 45-jährige Fahrer versuchte noch die Kontrolle über den Sattelzug zu behalten, konnte aber ein Ausbrechen des Fahrzeugs auf die linke Spur nicht mehr verhindern. Dadurch wurde ein dort gerade fahrender VW vom LKW erfasst und nach links gegen die Betonleitplanke gedrückt. Erst nach gut 50 Metern kamen die beiden Fahrzeuge zum Stehen. Der 35-jährige Fahrer sowie seine drei Mitfahrenden wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Am VW entstand ein Totalschaden, der auf 10.000 Euro geschätzt wird. In gleicher Höhe waren die Beschädigungen am Sattelzug. Insgesamt wurden 30 Elemente der Betonleitplanke in Mitleidenschaft gezogen. Die Instandsetzungskosten werden auf 120.000 Euro geschätzt. Zwei Fahrspuren der Autobahn mussten bis kurz vor 22 Uhr gesperrt bleiben. Es kam in diesem Zeitraum zu einer merklichen Beeinträchtigung des Verkehrs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell