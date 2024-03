Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Garagen aufgebrochen- Polizei sucht Zeugen

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 16 Uhr und 20 Uhr am Sonntag brach eine bislang unbekannte Täterschaft insgesamt vier Garagen in der Normannenstraße auf. Die Täterschaft hebelte mit massiver Gewalteinwirkung die jeweiligen Garagenschwingtore auf und verschaffte sich Zutritt ins Innere. Der so entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Aus den Garagen wurde jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls in vier Fällen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

