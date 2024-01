POL-MG: Land Rover in Eicken entwendet

Mönchengladbach (ots) - An zwei Tatorten im Stadtteil Uedding haben Unbekannte am Montag, 15. Januar, versucht in Einfamilienhäuser einzubrechen. Am Beekerkamp versuchten sie, ein Fenster eines Wintergartens mit Gewalt zu öffnen. Das Fenster, das über einen zusätzlichen Sicherungsmechanismus verfügte, hielt jedoch dem Versuch stand. Die Einbrecher hatten dort keinen Erfolg und beschädigten lediglich den ...

