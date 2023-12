Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallflucht: Polizei sucht mögliche Geschädigte sowie Zeugen; Mutmaßliche Rollerdiebe festgenommen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unfallflucht: Polizei sucht mögliche Geschädigte sowie Zeugen - Hanau/Klein-Auheim

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag in der Ernst-Barlach-Straße sucht die Polizei weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte. Kurz nach 16 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass soeben ein dunkelroter Wagen zwei Fahrzeuge beschädigte habe und anschließend weitergefahren sei. Vor Ort stellte die Streifenwagenbesatzung einen beschädigten Opel Corsa im Bereich der einstelligen Hausnummern sowie einen beschädigten Ineos Grenadier im Kreuzungsbereich Schönfelder Straße fest. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stoppten die Beamten den mutmaßlichen Unfallverursacher im Alter von 72 Jahre in seinem weinroten Subaru, welcher sichtlich beschädigt war. Die Schäden am Opel und am Ineos werden auf 12.000 Euro geschätzt, weshalb die Beamten aufgrund des hohen Fremdschadens den Führerschein des 72-Jährigen beschlagnahmten. Zudem stellten die Ordnungshüter fest, dass der Versicherungsschutz für den roten Wagen erloschen war. Infolgedessen stellten die kontrollierenden Beamten die Kennzeichen sicher. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es noch weitere Unfallörtlichkeiten gibt. Eine genaue Fahrtstrecke ist derzeit nicht bekannt. Mögliche Geschädigte sowie weitere Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Mutmaßliche Rollerdiebe festgenommen - Erlensee

(fg) Sie beabsichtigten zu fliehen, wurden jedoch nach wenigen hundert Metern von Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen. Am Dienstagabend meldete sich ein Zeuge und teilte der Polizei mit, dass er im Bereich eines Fußgängerwegs zwischen der Beethovenstraße und der Leipziger Straße zwei abgestellte Roller sehe; ein weiterer Roller sei davongefahren. Der Mitteiler gab gegenüber der Polizei zudem an, dass die Roller gestohlen worden sein könnten. Die Polizei überprüfte die durchgegebenen Kennzeichen nach einem möglichen Fahndungseintrag. Da die Roller jedoch nicht ausgeschrieben waren, machte sich eine Streife auf den Weg zu einer der Halteradressen in die Dieselstraße. Auf dem Weg dorthin kam den Beamten an der Kreuzung Feldstraße/Fichtenstraße, ein mit zwei Personen besetzter Roller ohne Beleuchtung entgegen. Die Streife beabsichtigte dem Duo den Weg zu versperren, weshalb der Rollerlenker auf den Gehweg auswich. Offenbar aufgrund des hohen Bordsteins fiel der Roller samt Fahrer und Sozius zu Boden. Die offensichtlich unverletzten Jugendlichen flüchteten anschließend zu Fuß, konnten jedoch schnell eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der 16- sowie 13-Jährige mussten mit zur Wache. Dort wurde bei dem 16-jährigen Hanauer, der zuvor den Roller lenkte und dies wohl unter Drogeneinfluss, eine Blutprobe entnommen. Auf der Flucht warf dieser noch ein Päckchen weg, in dem sich Betäubungsmittel befanden. Auf das Duo kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.

3. Versuchter Diebstahl eines Toyota RAV 4 - Wächtersbach/Aufenau

(jm) Autodiebe haben zwischen Montag und Dienstag versucht, einen geparkten Toyota RAV 4 in der Frankfurter Straße zu entwenden. Zwischen 16.30 und 9.45 Uhr machten sich die Täter an dem Fahrzeug zu schaffen, welches auf einem Grundstück im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt war. Die Langfinger scheiterten jedoch und verschwanden in unbekannte Richtung. Die Kripo bittet nun Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 13.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell