POL-OF: Zeugensuche: Scheinwerfer an Porsche abmontiert; Drei Verletzte nach Unfall auf Landesstraße 3121

Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche: Scheinwerfer an Porsche abmontiert - Rodgau-Jügesheim/Heusenstamm

(fg) Auf die Frontscheinwerfer eines in der Carl-von-Ossietzky-Straße abgestellten Porsche Cayenne hatte es ein Unbekannter am Dienstagabend abgesehen. Gegen 22.20 Uhr montierte der dunkel gekleidete und etwa 1,90 Meter große Mann die Frontscheinwerfer ab und machte sich anschließend in Richtung Heinrich-Böll-Straße davon. Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, montierte ein Dieb an einem im Eschenweg geparkten Porsche Cayenne ebenfalls die Frontscheinwerfer ab und floh. Die Polizei prüft nun einen möglichen Tatzusammenhang. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

2. Drei Verletzte nach Unfall auf Landesstraße 3121 - Seligenstadt

(fg) Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3121 zwischen Rodgau und Seligenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuginsassen Verletzungen davontrugen und ein Schaden von rund 150.000 Euro entstand. Nach derzeitigen Informationen befuhr ein 61-Jähriger gegen 16 Uhr in seinem Mercedes, an dem ein Anhänger befestigt war, die L3121 von Rodgau kommend in Richtung Seligenstadt. Hinter dem Gespann war eine 52-Jährige aus Mainhausen in ihrem Skoda in dieselbe Richtung unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mercedes-Lenker auf die Fahrspur eines entgegenkommenden Sattelzuges, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Im weiteren Verlauf kollidierte der Lastkraftwagen mit dem Skoda der Frau aus Mainhausen. Die jeweiligen Fahrzeuginsassen zogen sich allesamt Verletzungen zu; sie kamen zur weiteren medizinischen Begutachtung in umliegende Krankenhäuser. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die L3121 zeitweise voll gesperrt. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da der Sattelzug diverse Beschädigungen am Unterbau davontrug und Kraftstoff verlor, wurde die Straßenmeisterei informiert. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

