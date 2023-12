POL-OF: Erstmeldung: Gebäudebrand

Gründau (ots) - (jm) Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht in der Laussonner Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr, die vordere linke Stoßstange eines blauen Nissan X-Trail und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Gelnhausen ...

mehr