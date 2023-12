POL-OF: "KOMPASSbahnhof" wird neuer Baustein der kommunalen Sicherheitsinitiative: Maintal nun eine von sechs Pilotkommunen in Hessen

Offenbach (ots) - (lei) Aufgrund eines Gebäudebrandes kommt es derzeit in der Geleitsstraße zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei sowie zu weiträumigen Straßensperrungen. Das Objekt, ein mehrstöckiges Wohnhaus, steht derzeit in Vollbrand. Die Feuerwehr Offenbach trifft aktuell Maßnahmen zur Brandbekämpfung sowie der Menschenrettung aus dem Gebäude. Nach ersten Informationen wurde in dem Brandobjekt eine Person tot vorgefunden. Über ...

