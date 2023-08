Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Marienwerder: Schwerer Verkehrsunfall mit drei tödlich, zwei lebensgefährlich und einer schwerverletzten Person

Hannover (ots)

Am Montagabend, 21.08.2023, sind bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Straße "Auf der Horst" in Hannover-Marienwerder drei Personen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein mit drei Personen besetzter BMW i3s gegen 21:50 Uhr auf der Straße "Auf der Horst" aus Garbsen kommend in Richtung Bundesstraße 6 unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Nissan Qashqai ebenfalls die Straße "Auf der Horst" in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. In diesem Fahrzeug befanden sich ebenfalls drei Personen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der BMW nach links von seinem Fahrstreifen ab und geriet auf den Gegenfahrstreifen. Dort kam es zu einer frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Trotz der Reanimation erlag der 19-jährige BMW-Fahrer seinen Verletzungen noch vor Ort. Seine gleichaltrige Beifahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall eingeklemmt. Sie verstarb ebenfalls vor Ort. Der 17-jährige Mitfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 21-jährige Nissan-Fahrer wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Sein gleichaltriger Beifahrer verstarb trotz der durchgeführten Reanimation noch am Unfallort. Der 20-jährige Mitfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Den bei der Kollision entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 47.000 Euro.

Im Rahmen des Rettungseinsatzes erschienen am Unfallort zahlreiche Angehörige und Bekannte der Beteiligten an der Unfallstelle. Einsatzkräfte mussten diese beruhigen. Darüber hinaus kamen mehrere Notfallseelsorger zum Einsatz.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell