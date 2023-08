Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat vermisste 16-Jährige aus Hannover gesehen?

Hannover (ots)

Mit der Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Hannover seit Montag, 21.08.2023, nach einer vermissten 16-Jährigen. Die aktuell in einem Kinderkrankenhaus untergebrachte Jugendliche verschwand am Vormittag während eines durch die Pflegekräfte begleiteten Spazierganges im Bereich der Bult. Wer hat das Mädchen gesehen und kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Polizeikommissariats Hannover-Südstadt unternahm Marie M. in den Vormittagsstunden des Montags in Begleitung von Pflegepersonal des Krankenhauses, in dem sie aktuell untergebracht ist, einen Spaziergang. Gegen 11:45 Uhr rannte die 16-Jährige jedoch plötzlich davon und blieb bis zum späten Nachmittag verschwunden.

Aufgrund einer Erkrankung ist eine Eigen- und Fremdgefährdung anzunehmen. Da bisherige Fahndungsmaßnahmen erfolglos blieben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Marie M. ist 16 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie hat eine schlanke Statur sowie lange braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Hose, ein weißes Langarm-Shirt mit blauen Elementen an den Ärmeln. Zudem war sie mit weißen Schuhen bekleidet.

Möglicherweise hält sich Marie M. im Bereich des Hauptbahnhofs Hannover beziehungsweise des Raschplatzes auf. Anzunehmen ist auch, dass sie den Bahnhofsbereich in Hildesheim oder die dortige Arnekengalerie aufsuchen könnte.

Hinweise auf den Verbleib der Jugendlichen nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 entgegen. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell