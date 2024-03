Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 29-Jähriger fährt unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis mit gestohlenem Fahrzeug

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Polizeibeamte stellten am Montag gegen 22.55 Uhr ein Pannenfahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters fest. Nach Kontaktaufnahme mit dem Fahrer konnte dieser den Beamten keine Dokumente vorzeigen und gab an aufgrund eines technischen Defekts auf den Parkplatz gefahren zu sein. Die weitere Kontrolle ergab, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und an dem Fahrzeug entstempelte Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht waren. Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie dann noch feststellen mussten, dass das Fahrzeug wegen Diebstahls zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Aufgrund deutlichen Marihuanageruchs wurde der 29-Jährige einem Drogentest unterzogen, der ein positives Ergebnis auf THC zeigte. Er musste die Polizeibeamten auf das Revier begleiten und bekam dort durch einen Polizeiarzt Blut abgenommen. Der sichergestellte Citroen wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zu dem Fall hat das Polizeirevier Hockenheim übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell