POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (12.03.2024, gegen 4:30 Uhr) brannte auf einem Spielplatz in der Straße An der Mittagsweide ein Motorroller. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die alarmierte Polizeikräfte konnten ermitteln, dass der Roller zuvor vor einem Haus in der Straße An der Mittagsweide geparkt war, als Unbekannte ihn gestohlen hatten. Ob ...

mehr