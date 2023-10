Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer gestürzt - Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstagmorgen von der Hans-Böckler-Straße in den Ostcharweg abgebogen ist - und dadurch in den Sturz eines Radfahrers verwickelt war. Ein 33-jähriger Mann aus Recklinghausen war nach eigenen Angaben gegen 6.45 Uhr auf dem Ostcharweg Richtung der Felder unterwegs. Plötzlich habe er bremsen und ausweichen müssen, weil ein Autofahrer aus der Hans-Böckler-Straße kam. Der Pedelec-Fahrer stürzte daraufhin - und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer, der nicht näher beschrieben werden kann, fuhr weiter. Das Fahrzeug wurde als kleineres Auto (Kleinwagen) beschrieben. Weitere Angaben liegen nicht vor. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Neben dem Autofahrer werden auch Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Unfall selbst und/oder zum Autofahrer bzw. zur Autofahrerin geben können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

