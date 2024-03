Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Aus einem unverschlossenen Citroën entwendeten unbekannte Personen zwei Smartphones, eine Fahrradtasche und Bargeld in Höhe von 5 Euro. Das Auto war im Zeitraum, 10.03.2024, 21:30 Uhr, bis 11.03.2024, 06:45 Uhr, in der Kaiserstraße geparkt. Die Polizeiwache Oggersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Kaiserstraße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

