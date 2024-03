Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zukunftstag bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz - Mach mit!

Konstanz (ots)

Du bist mindestens 12 Jahre alt und möchtest mehr über den Beruf einer Bundespolizistin oder eines Bundespolizisten wissen? Dann bewirb dich jetzt und mach mit beim Girls´Day / Boys´Day der Bundespolizei in Konstanz.

Am 25. April 2024 ist es soweit: Die Bundespolizeiinspektion Konstanz gewährt dir spannende Einblicke in den Berufsalltag! Lerne mehr über unsere vielseitigen Aufgaben und informiere dich über die Einstellungsvoraussetzungen und deine persönlichen Entwicklungschancen innerhalb der Behörde.

Neben allgemeinen Informationen rund um die Bundespolizei bieten wir dir am Zukunftstag an, einige Dinge selbst auszuprobieren: Teste deine Fähigkeiten beim Einsatztraining, probiere die polizeiliche Körperschutzausstattung aus, sichere Spuren an einem Tatort und sei gespannt, was sonst noch für Überraschungen auf dich warten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt, sende einen kurzen Lebenslauf und dein Motivationsschreiben an bpoli.konstanz@polizei.bund.de und sichere dir einen Platz. Weitere Informationen findest du auch unter www.girls-day.de <http://www.girls-day.de> oder www.boys-day.de <http://www.boys-day.de>.

Anmeldeschluss ist der 4. April 2024.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell