Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Einsatzkräfte angegriffen und beleidigt

Ravensburg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben eine Person kontrolliert, die im Zug gegen das Rauchverbot verstieß. Auf sein Fehlverhalten hingewiesen, beleidigte er die Beamten und griff sie tätlich an.

Am vergangenen Freitagabend (1. März 2024) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 58-jährigen österreichischen Staatsangehörigen im Zug zwischen Friedrichshafen und Ravensburg. Der Mann verstieß gegen das Rauchverbot in den Zügen. Die Bundespolizisten wiesen ihn auf sein Fehlverhalten hin, woraufhin er sie fortdauernd beleidigte. Da der Reisende sich weigerte den polizeilichen Anweisungen Folge zu leisten und sich während der Kontrolle äußerst aggressiv verhielt, begleiteten die Beamten ihn unter der Anwendung von Zwang am Bahnhof Ravensburg aus dem Zug. Auf dem Bahnsteig griff der 58-jährige Mann die Bundespolizisten an, sodass diese ihn zu Boden brachten und kurzzeitig fixierten. Nach Begutachtung durch einen Notarzt, brachte ein Rettungswagen den Reisenden in eine Spezialklinik.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungspersonen, Widerstand gegen Vollstreckungspersonen sowie Beleidigung gegen ihn.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell