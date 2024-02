Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gefährliche Körperverletzung - Bundespolizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse

Tettnang / Eriskirch (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz vollstreckten in den frühen Morgenstunden des 28. Februar 2024 mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Ravensburg in Tettnang und Eriskirch.

Die Maßnahmen richten sich gegen einen 21-jährigen sowie einen 23-jährigen Beschuldigten, die in Verdacht stehen, Ende letzten Jahres am Bahnhof in Friedrichshafen ihr Tatopfer gemeinschaftlich angegriffen und erheblich verletzt zu haben. Dabei soll ein noch nicht näher verifizierter Gegenstand als Hiebwaffe zum Einsatz gekommen sein. Der Geschädigte informierte nach dem Angriff die Bundespolizei, die kurz darauf einen mutmaßlichen Tatbeteiligten identifizieren konnte.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurden Tatkleidung, mehrere Mobiltelefone sowie ein Laptop aufgefunden, die Aufschluss über den Tathergang geben sollen. Das Beweismaterial wird nun einer Auswertung zugeführt, deren Ergebnis in die weiteren Ermittlungen einfließt. Zudem wurden Betäubungsmittel und eine Softair-Pistole aufgefunden und beschlagnahmt.

Da bei einem der Beschuldigten Hinweise auf einen möglichen Waffenbesitz vorlagen, kamen bei der Maßnahme auch Spezialkräfte der Bundespolizei zum Einsatz.

