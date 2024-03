Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl in Wohnung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Sonntagnachmittag (10.03.2024), zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr, erschien eine unbekannte Frau an der Wohnung einer Seniorin im Albert-Haueisen-Ring und gab sich als Mitarbeiterin des DRK aus. Die Betrügerin gab an eine Umfrage über die Bewohnerzufriedenheit im Hause durchzuführen wollen. Die Senioren ließ die Frau sodann in ihre Wohnung und beantwortete die Fragen der Täterin. Später verließ die Betrügerin die Wohnung und die Seniorin konnte feststellen, dass ihr Kleiderschrank in ihrem Schlafzimmer durchwühlt wurde und Bargeld in Höhe von 1.400 Euro fehlte. Vermutlich hatte während dem Gespräch eine weitere unbekannte Person ihre Wohnung betreten und das gestohlen. Die Ludwigshafenerin konnte die angebliche DRK-Mitarbeiterin wie folgt beschreiben:

- ca. 20-25 Jahre alt - ca. 1,55m bis 1,60m groß - dunkle Haare, zu einem hohen strengen Zopf gebunden - schlanke, zierliche Figur - bekleidet mit einer weißen Hose und einem weißen Oberteil mit floralen Stickereien (erweckte den Anschein von Arbeitskleidung).

-trug eine Einweggesichtsmaske Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

