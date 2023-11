POL-UN: Holzwickede - Senioren helfen Senioren - Infostand klärt über Präventionsmaßnahmen auf

Schwerte (ots) - In der Nacht zu Montag (27.11.23) haben gegen 2.25 Uhr unbekannte Täter an der Hagener Straße einen LKW entwendet. Das Fahrzeug war dort am Fahrbahnrand abgestellt. Der LKW hat das amtliche Kennzeichen "HA-TW-442". Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 - 921 3320 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

