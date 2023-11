Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung

Computerbetrug

Unna (ots)

Am 9. März 2023 haben zwei unbekannte Täterinnen zwischen 14.15 Uhr und 15.50 Uhr in einer Bank-Filiale in der Bahnhofstraße eine versehentlich zurückgelassene Geldbörse einer Person an sich genommen und mit den darin befindlichen EC-Karten Geldbeträge abgehoben und Einkäufe getätigt.

Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei Lichtbilder der Täterinnen.

Hier der Link zum Fahndungsportal mit den Fotos:

https://polizei.nrw/fahndung/120874

Wer kennt diese Frauen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell