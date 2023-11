Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Bönen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende Verdächtiges in Bönen beobachtet haben. Ereignet haben sich insgesamt sechs Einbrüche.

Zwischen 17.45 Uhr und 19.15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter am Freitag (24.11.23) über die Terrasse gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kirchstraße. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck.

In der Beethovenstraße gab es am Samstag (25.11.23) gleich mehrere Einbrüche. So unter anderem in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort durchwühlten zwischen 15.30 Uhr und 19.10 Uhr unbekannte Täter mehrere Räume und entwendeten unter anderem eine Sammlermünze. Ebenfalls wurde zwischen 18.50 Uhr und 23.45 Uhr in der Beethovenstraße in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen - über mögliche Beute ist bislang nichts bekannt.

Einen dritten Einbruch in der Beethovenstraße gab es zwischen Freitagabend (24.11.23) und Sonntagmittag (26.11.23). Unbekannte Täter drangen ebenfalls in eine Erdgeschosswohnung ein. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Außerdem wurde Samstag in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße eingebrochen. Zwischen 15.00 Uhr und 21.30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung ein. Sie entwendeten Bargeld.

Ebenfalls in Bönen, in der Straße "Auf dem Holzkamp", verschafften sich zwischen Samstagmorgen (9.30 Uhr) und Sonntagabend (18.00 Uhr) Unbekannte Zutritt über den Balkon in eine Hochparterrewohnung und entwendeten dort Bargeld und Schmuck.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 - 921 3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

