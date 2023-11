POL-PDTR: PKW verkehrsunsicher geführt

Idar-Oberstein (ots) - Am Samstag, den 25. November, zwischen 14:25 Uhr - 14:40 Uhr, wurde durch einen bisher unbekannten Täter ein grauer E-Scooter mit weißen Applikationen aus dem Eingangsbereich des Lidl-Marktes in der Otto-Decker-Straße entwendet, während dessen Besitzer im Markt Einkäufe tätigte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr