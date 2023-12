Ulm (ots) - Am Montagfrüh wurde der Einbruch in der Industriestraße entdeckt. Ein Unbekannter hebelte an dem Gebäude ein Fenster auf und gelangte so ins Innere. In den Büroräumen hatte der Einbrecher sämtliche Schubladen und Schränke geöffnet. Offensichtlich fand er nichts von Wert und flüchtete unerkannt. ...

