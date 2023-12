Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Einbruch in Firma

Am Wochenende hebelte ein Unbekannter ein Fenster zu einer Firma in Mittelbiberach auf.

Ulm (ots)

Am Montagfrüh wurde der Einbruch in der Industriestraße entdeckt. Ein Unbekannter hebelte an dem Gebäude ein Fenster auf und gelangte so ins Innere. In den Büroräumen hatte der Einbrecher sämtliche Schubladen und Schränke geöffnet. Offensichtlich fand er nichts von Wert und flüchtete unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von rund 200 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

