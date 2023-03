POL-E: Essen: Unbekannter steckt verlorene Geldbörse ein - Rücknahme der Fotofahndung - Tatverdächtiger stellt sich

Essen (ots) - 45478 MH.-Speldorf: Obwohl Trickdiebe und -betrüger äußerst kreativ sind, wenn es darum geht, neue Maschen auszutüfteln, funktionieren die altbekannten nach wie vor leider erschreckend gut. So erbeuteten in Speldorf am Blatter Weg zwei vermeintliche Wasserwerker am Freitagvormittag (24. März) den ...

mehr