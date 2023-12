Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Schwerer Verkehrsunfall auf der A8

Am Montag starb ein Autofahrer bei dem Unfall Höhe Tomerdingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein MAN Sattelzug. Plötzlich verlor dessen Fahrer die Kontrolle seinen Sattelzug und fuhr nach links über die Fahrstreifen. Von hinten kam der Fahrer eines Skoda. Der konnte nicht mehr bremsen und fuhr der Sattelzugmaschine ungebremst in die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzug kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Durch den Unfall war die Autobahn in Richtung Stuttgart komplett gesperrt. Die Autobahnmeisterei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Ulm-West ab. Zwischenzeitlich bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft ein technisches Gutachten an. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Aktuell (Stand 15.45 Uhr) ist die Autobahn noch gesperrt und voraussichtlich noch ein bis zwei Stunden andauern.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell