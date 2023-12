Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Personen mit Messern verletzt, zwei Jugendliche und ein 18-Jähriger vorläufig festgenommen

Am Samstag erlitten zwei Männer bei einer Auseinandersetzung in Geislingen Verletzungen.

Ulm (ots)

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass am Samstag gegen 2 Uhr mehrere Personen auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße in Streit geraten sind. Worum es in dem Streit ging, ist noch unklar. Dort gingen zwei Personengruppen mit jeweils fünf bis sechs Beteiligten aufeinander los. Dabei kam es wohl auch zum Einsatz von Messern, denn zwei 35 und 36 Jahre alten Männer erlitten Stichverletzungen am Oberkörper. Beide wurden zum Teil mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Kliniken eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Göppingen (Tel. 07161/63-0) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 15, 17 und 18 Jahren wurden noch am Tatort von der Polizei vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Durchführung von polizeilichen Maßnahmen wurden die jungen Männer wieder auf freien Fuß gesetzt oder den Eltern übergeben.

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei dauern an. Die Hintergründe der Auseinandersetzung, bei der nach den derzeitigen Erkenntnissen ausschließlich ukrainische Staatsbürger beteiligt waren, sind bislang unklar.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

