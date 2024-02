POL-FR: Freiburg: Tatverdächtiger nach Überfall auf einen Passanten vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - Am Montag, 05.02.2024, gegen 03.40 Uhr, brachen drei unbekannte Personen in das Kurhaus in der Badstraße ein. Die Unbekannten gelangten über eine Tür auf der Rückseite des Kurhauses in das Gebäude. Im Gebäude versuchten die unbekannten einen Schrank sowie eine Tür aufzuhebeln, was augenscheinlich misslang. Das Kurhaus wurde von der Polizei durchsucht. Hier ist nicht bekannt, ob etwas aus dem ...

mehr