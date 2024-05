Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Unfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (16.05.2024), um 08:30 Uhr, war ein 24-jähriger Radfahrer auf dem Radweg der Saarlandstraße in Richtung Schänzeldamm unterwegs. An der Einmündung zur Pfarrer-Krebs-Straße bog ein Autofahrer von der Pfarrer-Krebs-Straße nach rechts auf die Saarlandstraße ein und touchierte hierbei im Einmündungsbereich den Radfahrer. Der 24-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich in Richtung Rheingönheimer Straße. Es soll sich um ein weißes Fahrzeug mit roter Aufschrift gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell