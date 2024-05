POL-PPRP: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochnachmittag (15.05.2024), gegen 16:40 Uhr, kam es an der Straßenbahnendhaltestelle in der Comeniusstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei 14- und 16-Jährige seien hierbei durch eine circa zehnköpfige Gruppe Jugendlicher angegriffen und leicht verletzt worden. Die Gruppe habe hierbei unter anderem mit einem Ast auf die ...

