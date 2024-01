Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Diebstahl aus Gartenhaus

Landau (ots)

Am gestrigen Tage wurde bei der Polizei Landau ein Diebstahl aus einem Gartenhaus und einem Holzschuppen zur Anzeige gebracht, bei welchem ein Dieselgenerator und ein Aufsatz eines Freischneiders entwendet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen dem 27.12.2023 und dem 10.01.2024. In das Objekt in der Straße Am Löhl in Landau gelangten unbekannte Täter, indem das Schloss aufgebrochen wurde. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell