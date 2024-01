Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Diebstahl auf Baustelle

Landau (ots)

Über das vergangene Wochenende entwendeten unbekannte Täter diverse Schrägspießen und Bewehrungsstäbe von einer Baustelle in der Albert-Einstein-Straße in Landau. Mutmaßlich wurde das Diebesgut mit einem LKW abtransportiert. Der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell