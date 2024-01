POL-PDLD: Germersheim - berauscht hinterm Steuer

Germersheim (ots) - Am Sonntagabend kontrollierten Germersheimer Polizisten den Verkehr in der Rheinbrückenstraße. Im zweistündigen Kontrollzeitraum ergaben sich fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht. Zudem wurden an insgesamt neun Fahrzeuge technische Mängel festgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1603 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen ...

