Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ingewahrsamnahmen

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (15.05.2024), gegen 20:00 Uhr, meldeten Zeugen, dass sich in der Batschkastraße eine Gruppe alkoholisierter Jugendlicher aufhalte, welche sich verbal aggressiv gegenüber den Anwohnern verhalten. Bei Eintreffen der Polizeikräfte entfernten sich unmittelbar vier Personen von der Örtlichkeit, ein 46-Jähriger und ein 24-Jähriger blieben vor Ort. Der 46-Jährige verhielt sich auch gegenüber den Polizeikräften verbal aggressiv. Beide Personen erhielten einen Platzverweis, welchem sie zunächst nachkamen, als der 46-Jährige jedoch wenig später wieder an der Örtlichkeit erschien, wurde er in Gewahrsam genommen.

Wenig später wurde auch am Berliner Platz eine Gruppe alkoholisierter und verbal aggressiver Personen gemeldet. Hier konnten eine 36-Jährige und ihr gleichaltriger Lebensgefährte festgestellt werden. Auch hier wurde ein Platzverweis ausgesprochen, woraufhin sich die Frau entfernte, der Mann jedoch begann, sich vor den Polizeikräften aufzubauen und diese anzuschreien. Da er sich nicht beruhigen ließ und dem Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde auch er in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell