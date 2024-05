POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung von 14.05.2024 unter https://s.rlp.de/7jU17 Die am 14.05.2024 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Rückfragen bitte an: ...

