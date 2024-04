Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizei kontrolliert verstärkt Fahrradfahrer

Haßloch (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden in Haßloch durch die Polizei mehrere Kontrollstellen hinsichtlich fahrradfahrender Verkehrsteilnehmer eingerichtet. Hierbei wurde durch die Beamten vor allem ein Augenmerk auf die technischen Einrichtungen der Fahrräder und deren Funktionsfähigkeit gelegt. Weiterhin wurden auch E-Scooter genauer betrachtet. Die Beamten konnten hierbei die Verkehrsteilnehmer über die Nutzung von E-Scooter im Straßenverkehr aufklären und in Gesprächen mit Bürgern offene Fragen beantworten.

