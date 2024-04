POL-PDNW: Kind von unbekanntem Mann angesprochen

Grünstadt (ots) - Die Geschädigte stellte ihren Pkw Opel Meriva am Montag, 22.04.2024 gegen 07:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Vorstadt in Grünstadt ab. Als sie gegen 17:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken den linken Außenspiegel des Opel und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ...

