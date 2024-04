Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Graffiti und Aufkleber mit transphoben und rassistischen Inhalten - Zeugenaufruf

Obrigheim (Pfalz) (ots)

In der Nacht vom 19.04.24 auf den 20.04.24 wurden entlang der Hauptstraße in Obrigheim Plakate und Aufkleber mit rassistischem und sexistischem Gedankengut angebracht. Diese wurden durch die Polizei sichergestellt. Zusätzlich wurde die Gemeindehalle "Rosengarten" mit transphob motivierten Graffiti beschmutzt. Diese dürften im Zusammenhang mit einer dort geplanten Travestieveranstaltung am Folgetag stehen. Die Veranstaltung verlief störungsfrei. Wer Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen machen kann, bzw. Personen beim Anbringen der Plakate oder Aufkleber festgestellt hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt telefonisch unter 06359-93120 oder per Email unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

